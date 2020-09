Conte “Restare uniti per vincere la sfida della ripartenza” (Di sabato 26 settembre 2020) Conte BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che oltre alla sfida della resilienza possiamo vincere anche quella della ripartenza, ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazioni future. Non dobbiamo disunirci per vincere questa sfida”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l'emergenza” organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. “Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa. Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia – ha aggiunto Conte – Dobbiamo essere fieri del comportamento avuto da tutta la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020)BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che oltre allaresilienza possiamoanche quellaripartenza, ed è un impegno che prendiamo davanti alle generazioni future. Non dobbiamo disunirci perquesta”. Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l'emergenza” organizzato a Bologna dall'osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia. “Abbiamo combattuto e stiamo ancora affrontando una pandemia inattesa. Ci è stato riconosciuto di aver saputo gestire e tenere sotto controllo la pandemia – ha aggiunto– Dobbiamo essere fieri del comportamento avuto da tutta la ...

