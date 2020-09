Cagliari-Lazio, Di Francesco: “Squadra va migliorata in qualità e personalità” (Di sabato 26 settembre 2020) “Se siamo alla ricerca di giocatori sul mercato un motivo c’è. La squadra va migliorata per qualità e personalità in campo. Alcune partite vanno interpretate in un certo modo, ci sono tanti ragazzi giovani e altri che vengono dall’estero. Abbiamo poche alternative in avanti, su questo dobbiamo lavorare”. Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta casalinga con la Lazio. “Giocare contro la Lazio non è facile, gioca con gli stessi interpreti e lo stesso allenatore. Quando giochi contro queste corazzate – ha detto l’allenatore a Sky Sport – devi avere anche un pizzico di fortuna. Noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, nel primo tempo ci siamo troppo schiacciati. Nella ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Se siamo alla ricerca di giocatori sul mercato un motivo c’è. La squadra vaper qualità e personalità in campo. Alcune partite vanno interpretate in un certo modo, ci sono tanti ragazzi giovani e altri che vengono dall’estero. Abbiamo poche alternative in avanti, su questo dobbiamo lavorare”. Lo ha dichiarato il tecnico del, Eusebio Di, dopo la sconfitta casalinga con la. “Giocare contro lanon è facile, gioca con gli stessi interpreti e lo stesso allenatore. Quando giochi contro queste corazzate – ha detto l’allenatore a Sky Sport – devi avere anche un pizzico di fortuna. Noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, nel primo tempo ci siamo troppo schiacciati. Nella ...

