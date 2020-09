Bonaccini, De Luca & C. nel pallone. Chiudono tutto e aprono gli stadi. I governatori Pd volevano fare le scarpe a Zingaretti. E non tornano indietro neppure col boom dei contagi (Di sabato 26 settembre 2020) La partita tra i tre principali attori del Pd e cioè Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario del Pd nazionale, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e Vincenzo De Luca governatore della Campania è ormai a 360 gradi e si è spostata sull’attualità amministrativa e cioè le norme contro la nuova fase di diffusione del virus. È necessario però fare un passo indietro. Bonaccini, da quando ha resistito in Emilia – Romagna alla spallata della Lega, si è convinto che il Pd è scalabile e, di conseguenza si è mosso sottotraccia con Matteo Renzi e forse sperava che le regionali non andassero tanto bene per il suo partito in modo di indebolirne il segretario. L’altro contendente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) La partita tra i tre principali attori del Pd e cioè Nicola, governatore del Lazio e segretario del Pd nazionale, Stefano, governatore dell’Emilia Romagna e Vincenzo Degovernatore della Campania è ormai a 360 gradi e si è spostata sull’attualità amministrativa e cioè le norme contro la nuova fase di diffusione del virus. È necessario peròun passo, da quando ha resistito in Emilia – Romagna alla spallata della Lega, si è convinto che il Pd è scalabile e, di conseguenza si è mosso sottotraccia con Matteo Renzi e forse sperava che le regionali non andassero tanto bene per il suo partito in modo di indebolirne il segretario. L’altro contendente ...

