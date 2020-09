Attentato a Parigi. "Basta sottomissione all'Islam, leggi più dure" (Di sabato 26 settembre 2020) L'ex direttore dei servizi segreti francesi mette in guardia: solo punire non serve, va impedito ad ogni costo il proselitismo Leggi su quotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) L'ex direttore dei servizi segreti francesi mette in guardia: solo punire non serve, va impedito ad ogni costo il proselitismo

MediasetTgcom24 : Attentato Parigi: autore è un pachistano di 18 anni, pregiudicato - Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - rtl1025 : ?? E' in corso a #Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dal… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: E' un pachistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni, il principale autore dell'attentato di oggi a #Pa… - gbrera : RT @carmentpf: #staseraitalia Aggiornamento stampa: #Parigi È arrivata la conferma ,l'attentato di stamane é un atto terroristico di matric… -