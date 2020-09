Arriva ubriaca e senza documenti in pronto soccorso: “Sono Julia Roberts” (Di sabato 26 settembre 2020) Una donna di circa 40 anni, lo scorso luglio, è Arrivata ubriaca al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano e, senza documenti, ha sostenuto di essere Julia Roberts. Ma sulla sua identità, a qualche mese di distanza, c’è ancora mistero. La 40enne, dai primi di settembre ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia, è infatti apparentemente senza memoria. Come racconta La Provincia Pavese, la donna era stata avvistata alla stazione di Mortara mentre, ubriaca, molestava dei passanti. Gli agenti del Polizia locale avevano cercato inutilmente di calmarla e l’avevano portata al pronto soccorso di Vigevano dove, poiché non aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Una donna di circa 40 anni, lo scorso luglio, ètaaldell’ospedale di Vigevano e,, ha sostenuto di essereRoberts. Ma sulla sua identità, a qualche mese di distanza, c’è ancora mistero. La 40enne, dai primi di settembre ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo di Pavia, è infatti apparentementememoria. Come racconta La Provincia Pavese, la donna era stata avvistata alla stazione di Mortara mentre,, molestava dei passanti. Gli agenti del Polizia locale avevano cercato inutilmente di calmarla e l’avevano portata aldi Vigevano dove, poiché non aveva ...

