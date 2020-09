Verissimo ospiti 26 settembre 2020 | una coppia amatissima e la divisiva Antonella Elia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 settembre 2020) Chi ci farà compagnia sabato pomeriggio nella nuova puntata di? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i nomi degliche si accomoderanno nel salotto di Silvia Toffanin per la terza puntata diin onda il 26. Come sempre grandi ascolti per il programma Mediaset che tiene compagnia a quasi 2 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per ascoltare le interviste di Silvia. Ma vediamo quindi tutti glial momento annunciato che arriveranno in questa nuova puntata diOSPITE NELLA TERZA PUNTATA DIIn queste settimaneha solo accennato nelle ...