Tromba d’aria si abbatte su Salerno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Paura per unad’aria a. Il maltempo annunciato da giorni ha colpito anche la città diche dalla serata di ieri, giovedì 24 settembre, è stata travolta da forti precipitazioni ma non solo. Questa mattina l’attenzione di molti è stata attirata da unad’aria in mare, visibile da una lunghissima distanza. Un risveglio drammatico, con unamarina formatasi al largo della costa di. Un vortice immortalato in tante foto ben presto finite sui social. Paura questa mattina a, dove si sono registrati non pochi danni e tanta paura quando lamarina si è abbattuta sulla terraferma. Investite le case nei quartieri della ...