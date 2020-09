Serie B | si parte | subito Monza-Spal e Lecce-Pordenone

Leggi su zon

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rioggi laB, che presentadue sfide affascinanti., tutte candidate alla promozione in A Dopo laA, riquesto pomeriggio laB. Sicon il botto, con tre big match. Oggi si gioca, entrambe candidate alla promozione in massima. I lombardi sono i favoriti assoluti per la vittoria del campionato e conseguente promozione in A. Oltre al, squadra da battere, ci sono anche le due retrocesse. I salentini sfideranno in questa prima giornatail ...