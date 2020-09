Riapertura stadi | è scontro Locatelli | Troppi rischi | serve cautela

LiaQuartapelle : In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necess… - fattoquotidiano : RIAPERTURA STADI Il primario del Sacco: “Vanno prima valutate le conseguenze del ritorno a scuola” [di… - Agenzia_Italia : Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: 'Proposta ragionevole' ? - BrindisiMag : RIAPERTURA STADI - Sandra Zampa: Ministero Salute contrario ad apertura al 25% della… - Notiziedi_it : Riapertura stadi, le Regioni aprono all’aumento degli ingressi: ora tocca al CTS -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Corriere della Sera

(ANSA) - MILANO, 25 SET - L'Inter dà il via al rimborso per gli abbonati della stagione 2019/20. Dal 30 settembre, spiega il club nerazzurro, sarà attiva la procedura online di richiesta di rimborso p ...Roma, pendolari viaggiano come sardine: "Norme anti Covid non sono garantite dal servizio pubblico" Un reportage all'alba sulle linee dei pendolari che viaggiano ammassati su bus e vagoni nonostante l ...