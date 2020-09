Processi da remoto fino al 2021: ecco la possibile proroga (Di venerdì 25 settembre 2020) La possibilità è concreta: i Processi potrebbero continuare, nella modalità virtuale, anche per tutto il 2021. In questi ultimi giorni si è infatti registrata la fiducia al Governo sul decreto legge Giustizia, con la recente approvazione del Senato: ora il citato decreto sarà vagliato dalla Camera dei deputati, in vista della conversione definitiva entro fine giugno. Ma c’è un dettaglio rilevante: un emendamento al decreto rilancio è in discussione, ed attiene al possibile spostamento della fine delle udienze con modalità telematiche. Vediamo allora più da vicino i contenuti della vicenda inerenti i Processi da remoto. Se ti interessa saperne di più sul bonus bollette automatico dal 2021, e risparmi in ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 settembre 2020) La possibilità è concreta: ipotrebbero continuare, nella modalità virtuale, anche per tutto il. In questi ultimi giorni si è infatti registrata la fiducia al Governo sul decreto legge Giustizia, con la recente approvazione del Senato: ora il citato decreto sarà vagliato dalla Camera dei deputati, in vista della conversione definitiva entro fine giugno. Ma c’è un dettaglio rilevante: un emendamento al decreto rilancio è in discussione, ed attiene alspostamento della fine delle udienze con modalità telematiche. Vediamo allora più da vicino i contenuti della vicenda inerenti ida. Se ti interessa saperne di più sul bonus bollette automatico dal, e risparmi in ...

L’impatto tecnologico della pandemia è stato devastante, e dobbiamo ancora comprenderne le conseguenze. Dalla didattica online (cambiamento di modalità per il lavoro dell’insegnante) allo smart workin ...

Alcune conversazioni intercettate, in cui si spende il nome del «collega giudice». È il motivo che ha spinto in questi mesi la Procura di Roma ad iscrivere nell’inchiesta a carico del giudice Alberto ...

