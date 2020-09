Ogni Mattina, perchè Alessio Viola è assente? (Di venerdì 25 settembre 2020) I telespettatori di Ogni Mattina su Tv8, avranno notato l’assenza di Alessio Viola: ecco perchè il giornalista non è in onda Alessio Viola è rimasto coinvolto in un incidente in motorino, a seguito del quale (stando alle informazioni riportate da TvBlog) avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Ecco perchè il giornalista, e volto di SkyTg24, questa Mattina non è in onda su Tv8 alla guida di Ogni Mattina, contenitore di infoteinment che conduce al fianco di Adriana Volpe. Al suo posto subentra (e presumibilmente sarà così per tutta la prossima settimana) il collega Davide Camicioli, che il pubblico della tv via satellite conosce per il suo impegno a Sky Sport 24 ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) I telespettatori disu Tv8, avranno notato l’assenza di: ecco perchè il giornalista non è in ondaè rimasto coinvolto in un incidente in motorino, a seguito del quale (stando alle informazioni riportate da TvBlog) avrebbe riportato la frattura del setto nasale. Ecco perchè il giornalista, e volto di SkyTg24, questanon è in onda su Tv8 alla guida di, contenitore di infoteinment che conduce al fianco di Adriana Volpe. Al suo posto subentra (e presumibilmente sarà così per tutta la prossima settimana) il collega Davide Camicioli, che il pubblico della tv via satellite conosce per il suo impegno a Sky Sport 24 ...

