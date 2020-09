Moto 2 GP di Catalogna 2020 – Prove libere 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) ha dato il via al Gran Premio di Catalonia in grande stile conquistando il P1 di2 FP1. Il pilota britannico ha stabilito un 1: 44.122 davanti al il leader del campionato Luca Marini (SKY Racing Team VR46) di due decimi, con Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) a oltre mezzo secondo dal ritmo di Lowes al terzo posto. Il debuttante di classe Aron Canet (Inde Aspar Team2) ha iniziato bene il suo weekend finendo quarto nelle FP1, lo spagnolo era a soli 0.007 da Nagashima, con un altro pilota Speed ​​Up Fabio Di Giannantonio (HDR Heidrun Speed ​​Up) che ha avuto una partenza positiva chiudendo al quinto posto. I primi 14 erano a meno di un secondo nelle FP1 e con Lowes mezzo secondo più veloce di Nagashima in P3, ciò significa che tra P3 e P14 corre solo mezzo ...