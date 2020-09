Mondiali di ciclismo | Ganna oro nella crono

(Di venerdì 25 settembre 2020)d'oro! Oro, oro, oro. È l'urlo che fa tremare l'autodromo Enzo e Dino Ferrari, quando Superfilippo chiude la prova che ci regala un titolo storico in questisalvati dall'Italia nell'era ...

Filippo Ganna vince la medaglia d’oro nella cronometro maschile nei Mondiali di ciclismo 2020. Il corridore piemontese, che corre per il team Ineos Grenadiers, batte tutti a Imola, imponendo il tempo ...(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Era un sogno per me, sono molto contento. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi tempi ho cerca ...