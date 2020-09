Maltempo in Italia, tromba d’aria a Salerno. Nel Varesotto trovato morto un runner (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuova ondata di Maltempo in Italia. tromba d’aria a Salerno. morto una persona nel Varesotto. ROMA – Forte ondata di Maltempo in Italia. Nelle prime ore di venerdì 25 settembre 2020 una tromba d’aria si è abbattuta su Salerno. Alberi per terra con i vigili del fuoco al lavoro per cercare di ripristinare la normalità. Problemi anche nel Genovese con il forte vento che ha scoperchiato il tetto di un palazzo e fatto cadere diversi rami e alberi su auto e in strada. Anche in questo caso non si segnalano feriti. Una vittima nel Varesotto La forte ondata di Maltempo ha provocato una vittima nel Varesotto. Nelle prime ore di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuova ondata diind’aria auna persona nel. ROMA – Forte ondata diin. Nelle prime ore di venerdì 25 settembre 2020 unad’aria si è abbattuta su. Alberi per terra con i vigili del fuoco al lavoro per cercare di ripristinare la normalità. Problemi anche nel Genovese con il forte vento che ha scoperchiato il tetto di un palazzo e fatto cadere diversi rami e alberi su auto e in strada. Anche in questo caso non si segnalano feriti. Una vittima nelLa forte ondata diha provocato una vittima nel. Nelle prime ore di ...

