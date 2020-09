Juventus, Avv. Chiappero sul Caso Suarez: “Juve estranea ai fatti” (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli avvocati della Juventus Luigi Chiappero e Maria Turco hanno incontrato i pubblici ministeri di Perugia, in veste di persone informate sui fatti. Dopo la discussione probatoria l’avvocato Chiappero ha dichiarato: “Pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste, che era una veste di testimoni, e che ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo. Sono grato ai pubblici ministeri per averci chiamato subito, perché aspettavamo forse un po’ con ansia l’occasione per poter riferire tutto quello che dovevamo riferire in merito ai fatti perché come si è dimostrato, questa volta, come in tante altre occasioni, la verità viene spesso alterata, tagliata, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli avvocati dellaLuigie Maria Turco hanno incontrato i pubblici ministeri di Perugia, in veste di persone informate sui fatti. Dopo la discussione probatoria l’avvocatoha dichiarato: “Pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste, che era una veste di testimoni, e che ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo. Sono grato ai pubblici ministeri per averci chiamato subito, perché aspettavamo forse un po’ con ansia l’occasione per poter riferire tutto quello che dovevamo riferire in merito ai fatti perché come si è dimostrato, questa volta, come in tante altre occasioni, la verità viene spesso alterata, tagliata, ...

paolo1672 : Dopo le parole Avv Chiappero che delucida e ringrazia i PM di aver preso e totalmente chiarito l'intera situazione… - Maxitaly69 : RT @Maxitaly69: @RobertoRenga @FabRavezzani @MCriscitiello @CucchiRiccardo COME NEL 2006 SPARISCONO LE TELEFONATE? - Maxitaly69 : @RobertoRenga @FabRavezzani @MCriscitiello @CucchiRiccardo COME NEL 2006 SPARISCONO LE TELEFONATE?… - infoitsport : RBN - Avv. Paniz: 'Caso Suarez, la Juventus non rischia. Ha solo chiesto informazioni' - uc_bautz : @DondiegoSospeso @juventusfc @massimozampini Per amor di precisione lo Studio Chiappero non c'è, ma l'Avv. Chiappe… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Avv RBN - Avv. Paniz: "Caso Suarez, la Juventus non rischia. Ha solo chiesto informazioni" TUTTO mercato WEB Caso Suarez, avv. Cascella: "Verranno a galla altre intercettazioni! Parto da dichiarazioni Sarri"

Angelo Cascella, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha parlato a Radio Sportiva del caso Suarez: "Partirei dalle dichiarazioni del colonnello Sarri, che ha parlato di 'Juventus non indagata', ch ...

Caso Suarez, Avv. Cascella: "Quadro parziale, ma c'è differenza tra ambito penale e sportivo"

Angelo Cascella, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha parlato a Radio Sportiva del caso Suarez: "Partirei dalle dichiarazioni del colonnello Sarri, che ha parlato di 'Juventus non indagata', ch ...

Angelo Cascella, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha parlato a Radio Sportiva del caso Suarez: "Partirei dalle dichiarazioni del colonnello Sarri, che ha parlato di 'Juventus non indagata', ch ...Angelo Cascella, avvocato ed esperto in diritto sportivo, ha parlato a Radio Sportiva del caso Suarez: "Partirei dalle dichiarazioni del colonnello Sarri, che ha parlato di 'Juventus non indagata', ch ...