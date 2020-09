Jennifer Lopez e Maluma insieme nei singoli “Pa Ti” e “Lonely”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 25 settembre 2020) Le due superstar internazionalinel nuovo singolo "Pa Ti" (Sony Music Latin), dal 25 settembre disponibile in digitale.Da oggi è disponibile anche il brano "Lonely" e i rispettivi videoclip diretti da Jessy Terrero e girati a Hungtington (NY) e New York. Prodotti da Jon Leone e Édgar Barrera e scritti da"Pa Ti" e "Lonely" faranno parte della colonna sonora del film "Marry Me" (Universal Pictures), che vedrà tra i protagonisti gli stessi JLo ea Owen Wilson. Il film, che debutterà nelle sale cinematografiche americane il prossimo anno nel weekend di San Valentino, il 12 febbraio 2021, racconta una moderna storia d`amore tra fama, ...