Jeep - Negli Usa debuttano le versioni 80th Anniversary

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 settembre 2020) Laha presentatoStati Uniti l'allestimento specialededicato a tutti i modelli e disponibile sui Model Year 2021 in consegna nei prossimi mesi. Con questa serie limitata verrà proposto anche ilWave Customer Care Program, un pacchetto che include tre anni di manutenzione gratuita, supporto 24 su 24 e accesso ad aventi esclusivi organizzati dalla Casa. Colori e accessori dedicati. Per celebrare l'importante ricorrenza, l'edizione specialepunta su un look distintivo e sulla ricchezza delle dotazioni. Per le Wrangler e Gladiator sono previsti cerchi di lega da 18" in tinta Granite Crystal, griglie e cornici dei gruppi ottici Neutral Grey, parafanghi in tinta, interni rivestiti di tessuto con cuciture Light ...