Il Pd ha perso in tutte le Regioni. La Meloni incastra "tv e giornali di regime" (Di venerdì 25 settembre 2020) È da lunedì che il Pd esulta e grida tutta la sua soddisfazione per la vittoria schiacciante alle elezioni regionali. Il segretario Nicola Zingaretti lo ripete come un mantra. Peccato che i dati raccontino una realtà ben diversa. Bastava fare come ha fatto Giorgia Meloni per rendersi conto che, in realtà, il Partito democratico ha perso ovunque. Una realtà ribaltata completamente. Parlare di fake news è riduttivo. La leader di Fratelli d'Italia ha confrontato il risultato ottenuto dal Pd nelle 6 Regioni al voto nel 2015 con quello di lunedì scorso. Il Pd ha perso voti anche nelle Regioni dove ha vinto il centrosinistra. Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) È da lunedì che il Pd esulta e grida tutta la sua soddisfazione per la vittoria schiacciante alle elezioni regionali. Il segretario Nicola Zingaretti lo ripete come un mantra. Peccato che i dati raccontino una realtà ben diversa. Bastava fare come ha fatto Giorgiaper rendersi conto che, in realtà, il Partito democratico haovunque. Una realtà ribaltata completamente. Parlare di fake news è riduttivo. La leader di Fratelli d'Italia ha confrontato il risultato ottenuto dal Pd nelle 6al voto nel 2015 con quello di lunedì scorso. Il Pd havoti anche nelledove ha vinto il centrosinistra. Da giorni TV ediparlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i ...

È da lunedì che il Pd esulta e grida tutta la sua soddisfazione per la vittoria schiacciante alle elezioni regionali. Il segretario Nicola Zingaretti lo ripete come un mantra. Peccato che i dati racco ...

Procura, perdiamo un grande magistrato I funerali di Preteroti si terranno sabato

Un cordoglio unanime e trasversale quello per la morte di Nicola Preteroti, il pubblico ministero di 42 anni che è mancato nella mattinata di giovedì 24 settembre. I funerali si terranno sabato 26 set ...

