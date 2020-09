Godin: «Vengo a Cagliari con umiltà e voglia di imparare» (Di venerdì 25 settembre 2020) Diego Godin ha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliari, rilasciando le sue prime parole da giocatore rossoblù Diego Godin ha parlato ai microfoni ufficiali del Cagliari. Queste le parole del difensore rossoblù. Cagliari – «Sono molto contento di essere qua e indossare questa maglia non vedo l’ora di partire. Ma Vengo con umiltà, con voglia di imparare e dare il mio contributo anche perché il presidente ha fatto un grosso sforzo per portarmi a Cagliari» CITTÀ – «Sono contento di essere nella città in cui è nata e cresciuta mia moglie Sofia – ha spiegato Godin – siamo uruguaiani, ma voglio vedere e vivere questa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Diegoha parlato ai microfoni ufficiali del, rilasciando le sue prime parole da giocatore rossoblù Diegoha parlato ai microfoni ufficiali del. Queste le parole del difensore rossoblù.– «Sono molto contento di essere qua e indossare questa maglia non vedo l’ora di partire. Macon umiltà, condie dare il mio contributo anche perché il presidente ha fatto un grosso sforzo per portarmi a» CITTÀ – «Sono contento di essere nella città in cui è nata e cresciuta mia moglie Sofia – ha spiegato– siamo uruguaiani, ma voglio vedere e vivere questa ...

