Gli auguri “vintage” e tenerissimi di Claudio Santamaria a Francesca Barra (Di venerdì 25 settembre 2020) Claudio Santamaria e Francesca Barra sposi. Per la seconda volta sfoglia la gallery Per fare gli auguri alla moglie Francesca Barra, che il 24 settembre ha compiuto 42 anni, Claudio Santamaria, 46, ha trovato un modo davvero originale. E tanto semplice. L’attore di Lo chiamano Jeeg Robot ha fotografato, dalla cameretta della moglie di quando era piccola, una foto (il risultato, infatti, è un po’ sgranato, ma conta poco in questo caso) di quando ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020)sposi. Per la seconda volta sfoglia la gallery Per fare glialla moglie, che il 24 settembre ha compiuto 42 anni,, 46, ha trovato un modo davvero originale. E tanto semplice. L’attore di Lo chiamano Jeeg Robot ha fotografato, dalla cameretta della moglie di quando era piccola, una foto (il risultato, infatti, è un po’ sgranato, ma conta poco in questo caso) di quando ...

RobertoBurioni : Mike Parson, Governatore del Missouri e acerrimo oppositore dell'obbligo di mascherina, si è ammalato di COVID-19.… - MarvelNewsIT : Oggi è il compleanno di @anthonymackie. Fate gli auguri al nostro Falcon! - robertosaviano : E sono 41! Grazie a tutti per gli auguri e per il bene che mi date. - LaCnews24 : Elezioni a Reggio Calabria, Klaus Davi entra in Consiglio comunale: gli auguri di Minicuci #calabrianotizie… - PaolaCalabretto : Primo ufficiale giorno di scuola a Monopoli, gli auguri del Sindaco Annese -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Santamaria fa gli auguri alla Barra: "Sono totalmente dipendente da lei" Adnkronos Calcio, campionati al via tra rinvii, anticipi e variazioni di campo

Al via domenica i campionati di calcio dalla Serie D alla Prima categoria. Arrivano subito gli auguri del presidente della Figc Gianni Cadoni. Ma sarà purtroppo un inizio difficile, legato sempre al ...

Gli auguri “vintage” e tenerissimi di Claudio Santamaria a Francesca Barra

Per fare gli auguri alla moglie Francesca Barra, che il 24 settembre ha compiuto 42 anni, Claudio Santamaria, 46, ha trovato un modo davvero originale. E tanto semplice. L’attore di Lo chiamano Jeeg ...

Al via domenica i campionati di calcio dalla Serie D alla Prima categoria. Arrivano subito gli auguri del presidente della Figc Gianni Cadoni. Ma sarà purtroppo un inizio difficile, legato sempre al ...Per fare gli auguri alla moglie Francesca Barra, che il 24 settembre ha compiuto 42 anni, Claudio Santamaria, 46, ha trovato un modo davvero originale. E tanto semplice. L’attore di Lo chiamano Jeeg ...