Covid, in Uk picco di casi da maggio: 6.876. Spagna, scontro con Madrid sul lockdown. Oms: “Rischiamo 2 milioni di morti” (Di venerdì 25 settembre 2020) Crescono i casi di coronavirus in Europa. La Gran Bretagna oggi ha toccato un nuovo picco, dopo quello di ieri (6.874 casi, la cifra più alta da maggio) mentre in Spagna, dove si sono registrati 12mila casi in un solo giorno, è scontro aperto tra il governo e la comunità di Madrid, accusata dal ministero della Salute di aver ignorato il suggerimento di un lockdown per circoscrivere l’emergenza. E allargando lo sguardo al quadro globale, l’Oms evoca il rischio di due milioni di morti per la pandemia: “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”, ha detto il direttore per le emergenze Michael Ryan. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Crescono idi coronavirus in Europa. La Gran Bretagna oggi ha toccato un nuovo, dopo quello di ieri (6.874, la cifra più alta da) mentre in, dove si sono registrati 12milain un solo giorno, èaperto tra il governo e la comunità di, accusata dal ministero della Salute di aver ignorato il suggerimento di unper circoscrivere l’emergenza. E allargando lo sguardo al quadro globale, l’Oms evoca il rischio di duedi morti per la pandemia: “Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino”, ha detto il direttore per le emergenze Michael Ryan. “Il ...

