Ciclismo, oro azzurro a Imola 2020: Ganna mondiale nella cronometro Elite (Di venerdì 25 settembre 2020) L'italiano Filippo Ganna ha vinto la prova a cronometro riservata agli Elite ai Mondiali di Ciclismo di Imola2020. Coprendo la distanza di 31,7 chilometri, su un percorso con partenza e arrivo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in 35'54”, il 24enne corridore piemontese della Ineos Grenadiers ha preceduto di 27″ il belga Wout Van Aert (argento) e di 30″ lo svizzero Stefan Kung (bronzo). Niente storico tris per l'australiano Rohan Dennis, quinto con un ritardo di 40″. Quattordicesimo l'altro azzurro Edoardo Affini a 1'32”. Ganna, iridato su pista nell'inseguimento individuale nel 2016, 2018, 2019 e 2020, nel 2019 è stato campione nazionale a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) L'italiano Filippoha vinto la prova ariservata agliai Mondiali didi. Coprendo la distanza di 31,7 chilometri, su un percorso con partenza e arrivo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di, in 35'54”, il 24enne corridore piemontese della Ineos Grenadiers ha preceduto di 27″ il belga Wout Van Aert (argento) e di 30″ lo svizzero Stefan Kung (bronzo). Niente storico tris per l'australiano Rohan Dennis, quinto con un ritardo di 40″. Quattordicesimo l'altroEdoardo Affini a 1'32”., iridato su pista nell'inseguimento individuale nel 2016, 2018, 2019 e, nel 2019 è stato campione nazionale a ...

LiaCapizzi : ORO di Filippo Ganna nella cronometro ai Mondiali di Ciclismo di Imola. Che impresa! Il 24enne piemontese 'volante'… - Coninews : CAMPIONE DEL MONDOOOOO!!! ?????? Sulle strade di #Imola2020 @GannaFilippo viaggia come un treno e va a prendersi l'… - Gazzetta_it : #Ganna, è una prestazione Mondiale! L'oro nella #cronometro è tuo - ValeRossignoli : RT @Coninews: CAMPIONE DEL MONDOOOOO!!! ?????? Sulle strade di #Imola2020 @GannaFilippo viaggia come un treno e va a prendersi l'oro nella… - CsainN : RT @Coninews: CAMPIONE DEL MONDOOOOO!!! ?????? Sulle strade di #Imola2020 @GannaFilippo viaggia come un treno e va a prendersi l'oro nella… -