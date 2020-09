**Caso Suarez: Salvini, 'giusto tutelare segreto istruttorio ma per tutti'** (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Violazione segreto istruttorio, sospesa indagine su Juve. giusto, si è colpevoli solo alla fine del processo, non è normale sputtanare la gente sui giornali. Ma... di tutte le altre violazioni fatte da anni ai danni di normali cittadini, chissenefrega?!?" Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Violazione, sospesa indagine su Juve., si è colpevoli solo alla fine del processo, non è normale sputtanare la gente sui giornali. Ma... di tutte le altre violazioni fatte da anni ai danni di normali cittadini, chissenefrega?!?" Lo scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - Ilarioforjuve : Non gli sono bastate le legnate prese alle ultime elezioni. ???????? Caso Suarez, la gaffe di Salvini: «Ho letto di qu… - libellula58 : RT @ErmannoKilgore: Pensatelo al posto di #GiuseppeConte o di #Dimaio in uno scenario internazionale...???? -