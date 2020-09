Caso Suarez, la Procura ferma l’indagine per violazione del segreto istruttorio (Di venerdì 25 settembre 2020) La Procura di Perugia ha deciso di bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività d’indagine relative alla vicenda dell’esame di Luis Suarez. Lo riporta l’ANSA citando il Procuratore capo Raffale Cantone, il quale ha spiegato che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute ripetute violazioni del segreto istruttorio. Il magistrato, che … L'articolo Caso Suarez, la Procura ferma l’indagine per violazione del segreto istruttorio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladi Perugia ha deciso di bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività d’indagine relative alla vicenda dell’esame di Luis. Lo riporta l’ANSA citando iltore capo Raffale Cantone, il quale ha spiegato che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute ripetute violazioni del. Il magistrato, che … L'articolo, lal’indagine perdelè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

