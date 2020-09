Caso Suarez | il rettore tifoso che parlò col dirigente della Juve Cherubini | «Da me solo un consiglio | era un’occasione di pubblicità per l’ateneo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 settembre 2020) I tempi erano stretti. C’era bisogno che Luisdiventasse cittadino italiano entro il 6 ottobre per farlo tesserare. Per questo, dai piani altintus avrebbero chiesto all’Università per stranieri di Perugia di accelerare le pratiche del suo esame. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato Federico, disportivo delle società a chiamare per primo il didell’Università Statale Maurizio Oliviero. Che ora dice di «essere finito nel tritacarne». Oliviero è uno dei testimoni dell’inchiesta attorno al presunto «esame farsa» del calciatore per il B1 (ha parlato anche con Fabio Paratici, altro...