Caso Suarez | Chiappero | «Juve estranea ai fatti | verità alterata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Luigi, storico legale della, ha parlato all’uscita dalla Procura di Perugia dove è stato ascoltato per ilLuigiè stato ascoltato oggi dai pm insieme alla sua collega Maria Turco nell’ambito dell’inchiesta sull’esame sostenuto dal calciatore Luisall’università di Perugia. Queste le parole dello storico legale della. «Abbiamo ascoltato le domande dei pm, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione deinella nostra veste di testimoni, ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo. Aspettavamo con ansia l’occasione per riferire in ...