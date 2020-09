Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal: via libera dal Milan (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Calciomercato non è mai stato vivo come lo è in questi ultimi giorni. Mancano poco più di dieci giorni alla fine di questa finestra di mercato, ma non mancano i colpi di scena che tanto ci affascinano. Abbiamo assistito al clamoroso ritorno di Alvaro Morata in bianconero dopo che la Juventus era stata accostata a nomi come Luis Suarez ed Edin Dzeko. Abbiamo assistito all’addio di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi e chissà, probabilmente assisteremo all’addio di Sami Khedira e Douglas Costa. Ma potrebbero non essere gli unici colpi che faranno muovere il mercato della Juventus, soprattutto visti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative alle quali i bianconeri stavano partecipando. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo dà il via ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilnon è mai stato vivo come lo è in questi ultimi giorni. Mancano poco più di dieci giorni alla fine di questa finestra di mercato, ma non mancano i colpi di scena che tanto ci affascinano. Abbiamo assistito al clamoroso ritorno di Alvaro Morata in bianconero dopo che laera stata accostata a nomi come Luis Suarez ed Edin Dzeko. Abbiamo assistito all’addio di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi e chissà, probabilmente assisteremo all’addio di Sami Khedira e Douglas Costa. Ma potrebbero non essere gli unici colpi che faranno muovere il mercato della, soprattutto visti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative alle quali i bianconeri stavano partecipando. LEGGI ANCHE:, Pirlo dà il via ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - tuttosport : #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - calciomercatoit : ??? #Inter - Antonio #Cassano 'becca' #Conte: 'Non gli piacciono i giocatori di qualità come #Pirlo ed #Eriksen' ??… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Il #Pescara preleva dalla #Juventus il centrocampista Leandro #Fernandes (classe 1999). #calciomercato -