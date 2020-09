AresGate | quando Sabrina Ferilli venne denunciata per aver detto che un noto attore aveva “profondi legami” con Tarallo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nel 2012 il settimanale Oggi lanciò lo scoop di una presunta storia trae Francesco Testi (che ieri ha parlato dell’). Sulla cover del magazine la grossa foto di un bacio tra i due attori, come prova dell’indiscrezione di quel flirt. La Ferillona nazionale si affrettò a smentire tutto, aggiungendo anche che Testi avrebbe avuto un “profondo legame” con l’ormai famoso Alberto. “Ma quale vampata bulgara? Lui cerca pubblicità. Sono foto di scena, mai avuto rapporti intimi con Testi. Lui poi è profondamente legato al produttore di “Baciamo le mani”, Alberto, il quale non ha mai nascosto il progetto di volerlo trasformare in un nuovo Garko. Con Francesco Testi c’è un’amicizia ...

ailoviu71 : RT @_Alessio_88: Quando ordini Quando arriva qualcosa online a casa #AresGate #GFVIP #gfvip5 - DelacroixSese : RT @Stayhappy___: Continua -> #GFVIP #ARESGATE Chissà perché quando si parla di questo argomento sembrano tutti abbastanza strani https://… - Thalia42653919 : Ragà si parla tanto di tutelare Adua e Massimiliano quando usciranno dal #GFVIP, per il caso #AresGate dovremmo lan… - icarvsplume : Capisci di essere spacciata quando guardando questa foto pensi all’#aresgate e a Lucifero #GFVip - InsanityAngel1 : Ma la faccia della D'Urso quando guarda Morra??????? #aresgate #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate quando

Today.it

Adua Del Vesco è in pericolo dopo le dichiarazioni sull’AresGate? Un noto attore è preoccupato per ... “L’unica cosa che mi sento di chiedervi è che quando iniziate ad indagare, fate in modo che non ...Domani sera il Grande Fratello Vip 5 rischierà di toccare ascolti davvero alti a causa dell’argomento, ribattezzato dal web “Aresgate”, che in questi giorni sta monopolizzando non solo i blog, ma anch ...