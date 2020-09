Allerta meteo nel Varesotto: esonda un torrente e muore un runner (Di venerdì 25 settembre 2020) E' di un morto e almeno sette famiglie evacuate il bilancio della giornata di maltempo che si è abbattuta giovedì sulla provincia di Varese, in particolare a Luvinate. Un runner, il 61enne M.F., che ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) E' di un morto e almeno sette famiglie evacuate il bilancio della giornata di maltempo che si è abbattuta giovedì sulla provincia di Varese, in particolare a Luvinate. Un, il 61enne M.F., che ...

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - BaianoAngela1 : @Irene50523148 @CeradiniSandra Tromba d'aria,l allerta meteo è stata prorogata fino a domenica ?? - SardegnaG : @istrumpa72 guarda che se si tratta di soccorrere persone in mare da giorni, per di più durante un'allerta meteo, n… - SardegnaG : #salviniCIALTRONE protesta contro lo sbarco di 125 disperati a #Olbia, in piena allerta #meteo - sevrosenetesc : Cristo benedetto, non c'era nessuna allerta meteo né niente? Tutto improvviso? -