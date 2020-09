A 13 anni cade dal secondo piano di un hotel e muore nel riminese (Di venerdì 25 settembre 2020) Un ragazzino di 13 anni è morto questa mattina a Bellaria Igea Marina, nel riminese, dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel della cittadina balneare.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e l’ambulanza del 118. L’allarme è stato dato dall’hotel. Sul terrazzo dal quale è caduto il 13enne, i carabinieri hanno trovato lo zaino.Questa mattina infatti il ragazzino sarebbe dovuto andare a scuola. Al momento si esclude una responsabilità di altre persone e accertamenti sono in corso. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Un ragazzino di 13è morto questa mattina a Bellaria Igea Marina, nel, dopo essere caduto daldi undella cittadina balneare.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e l’ambulanza del 118. L’allarme è stato dato dall’. Sul terrazzo dal quale è caduto il 13enne, i carabinieri hanno trovato lo zaino.Questa mattina infatti il ragazzino sarebbe dovuto andare a scuola. Al momento si esclude una responsabilità di altre persone e accertamenti sono in corso.

