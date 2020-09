Un documentario in due parti per 80 anni John Lennon (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Il nove ottobre John Lennon avrebbe compiuto 80 anni e per celebrare la ricorrenza BBC Radio 2 manderà in onda un documentario in due parti con interviste realizzate dal ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Il nove ottobreavrebbe compiuto 80e per celebrare la ricorrenza BBC Radio 2 manderà in onda unin duecon interviste realizzate dal ...

NEW YORK, 24 SET - Il nove ottobre John Lennon avrebbe compiuto 80 anni e per celebrare la ricorrenza BBC Radio 2 manderà in onda un documentario in due parti con interviste realizzate dal figlio Sean ...

"The social dilemma" spiega, ma usa, le trappole del web

Dicono che “The social dilemma” sia il documentario di Jeff Orlowski che tutti dovremmo guardare. I pentiti della Silicon Valley raccontano il dilemma etico che li ha portati a lasciare le società dov ...

