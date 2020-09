Ufficiale: il difensore Julian Chabot in prestito allo Spezia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ancora un colpo per uno Spezia scatenato sul mercato. Questa volta è stato acquistato il difensore tedesco della Sampdoria Julian Chabot. Il classe 1998 arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, come indica il comunicato: “Julian Chabot è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore tedesco arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’U.C. Sampdoria. Classe 1998, 195cm di pura potenza, Chabot arriva in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella passata stagione e ha scelto il numero 22 per questa sua nuova avventura in Liguria. difensore centrale cresciuto in Germania tra Eintracht Francoforte e Lipsia, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Ancora un colpo per unoscatenato sul mercato. Questa volta è stato acquistato iltedesco della Sampdoria. Il classe 1998 arriva incon diritto di riscatto e controriscatto, come indica il comunicato: “è un nuovo calciatore delloCalcio. Iltedesco arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’U.C. Sampdoria. Classe 1998, 195cm di pura potenza,arriva in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella passata stagione e ha scelto il numero 22 per questa sua nuova avventura in Liguria.centrale cresciuto in Germania tra Eintracht Francoforte e Lipsia, ...

Arlind Ajeti torna a giocare in Italia dopo le esperienze in Serie A con le maglie di Frosinone, Torino e Crotone. Il centrale classe '93, reduce dall'esperienza in Danimarca con il Vejle, ha infatti ...

UFFICIALE Chabot passa allo Spezia: il comunicato del club

Julian Chabot, difensore della Sampdoria, passa in prestito allo Spezia. Il club doriano ha annunciato la cessione con un comunicato ufficiale. «L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo tempo ...

