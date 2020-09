Superbonus 110%, come funziona la prima piattaforma per comprare e vendere i crediti fiscali (Di giovedì 24 settembre 2020) Parte il primo marketplace che consentirà di trasferire e acquistare i bonus: il decreto Rilancio potrebbe portare alla nascita di una nuova asset class Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 settembre 2020) Parte il primo marketplace che consentirà di trasferire e acquistare i bonus: il decreto Rilancio potrebbe portare alla nascita di una nuova asset class

Prende forma il mercato digitale dei superbonus. I crediti fiscali generati dalle operazioni di ristrutturazione, in base al Dl Rilancio, possono essere ceduti, con pochissimi limiti. Così, mentre gli ...

Deldossi: «Il Dl Semplificazioni rischia di bloccare l'edilizia»

Da un lato filtra ottimismo grazie all'introduzione del Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio, «strumento che potrebbe fare da volano per il comparto, come già si nota dai primi segnali» ...

