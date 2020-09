"Si lasciano morire di fame". Rsa, è allarme anziani soli (Di giovedì 24 settembre 2020) Manila Alfano Dopo il lockdown per gli ospiti le visite restano proibite. Il grido dei parenti: è atroce non vederli Come carcerati dimenticati dal mondo. Restano così, in attesa più della fine che di una speranza gli anziani ricoverati nelle case di riposo, negli ospedali e nelle cliniche. Le visite continuano ad essere contingentate, in moltissimi casi proibite del tutto. Dipende dalla sensibilità del referente Covid di ogni struttura, dalla capacità di trovare soluzioni. E guai a chi capita quello che non ammette eccezioni. «Cadono in depressione e si lasciano morire». Silvio Ferrato è il presidente di una casa di riposo di Cuneo, Sanfront, ed è tra i pochi che ha fatto sentire la sua voce scrivendo al presidente ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Manila Alfano Dopo il lockdown per gli ospiti le visite restano proibite. Il grido dei parenti:; atroce non vederli Come carcerati dimenticati dal mondo. Restano così, in attesa più della fine che di una speranza gliricoverati nelle case di riposo, negli ospedali e nelle cliniche. Le visite continuano ad essere contingentate, in moltissimi casi proibite del tutto. Dipende dalla sensibilità del referente Covid di ogni struttura, dalla capacità di trovare soluzioni. E guai a chi capita quello che non ammette eccezioni. «Cadono in depressione e si». Silvio Ferrato; il presidente di una casa di riposo di Cuneo, Sanfront, ed; tra i pochi che ha fatto sentire la sua voce scrivendo al presidente ...

stefaniacampani : RT @GuiducciLuigi: Io se fossi nei medici mi preoccuperei. Inizia a diffondersi nella popolazione l'idea che se sali su un'ambulanza non ri… - gael99 : RT @GuiducciLuigi: Io se fossi nei medici mi preoccuperei. Inizia a diffondersi nella popolazione l'idea che se sali su un'ambulanza non ri… - giovamb03420810 : RT @GuiducciLuigi: Io se fossi nei medici mi preoccuperei. Inizia a diffondersi nella popolazione l'idea che se sali su un'ambulanza non ri… - Inverno_72 : RT @GuiducciLuigi: Io se fossi nei medici mi preoccuperei. Inizia a diffondersi nella popolazione l'idea che se sali su un'ambulanza non ri… -

Ultime Notizie dalla rete : lasciano morire "Si lasciano morire di fame". Rsa, è allarme anziani soli ilGiornale.it Se vuoi amare lascia perdere la gentilezza

Un uomo e una donna vogliono un figlio che, per ragioni di salute (lei è molto malata), non arriva. Così, salgono su un treno e vanno a prenderlo in un orfanotrofio ai confini del pianeta, oltre il ci ...

L’Attacco dei Giganti: continua la scia di morti

La storia de L’Attacco dei Giganti è fortemente ricamata di morti e tristi scomparse che ancora oggi ci permettono di dubitare del cuore del suo autore, Hajime Isayama. L’autore è stato particolarment ...

Un uomo e una donna vogliono un figlio che, per ragioni di salute (lei è molto malata), non arriva. Così, salgono su un treno e vanno a prenderlo in un orfanotrofio ai confini del pianeta, oltre il ci ...La storia de L’Attacco dei Giganti è fortemente ricamata di morti e tristi scomparse che ancora oggi ci permettono di dubitare del cuore del suo autore, Hajime Isayama. L’autore è stato particolarment ...