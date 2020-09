Roma nord, creare una casa-rifugio per donne vittime di violenza e sentirsi dire: «Via da qui, ci deprezzate le case» (Di giovedì 24 settembre 2020) Maria Gabriella Cernieri Moscatelli è presidentessa dell’associazione Telefono Rosa e, tra le altre cose, il suo lavoro comporta fare sopralluoghi negli edifici messi a disposizione dal Comune di Roma per scopi sociali. L’associazione, che si occupa di donne vittime di violenza, è alla continua ricerca di immobili da poter utilizzare come case rifugio Roma nord per le donne che ne hanno necessità. L’ultimo luogo in cui si è recata negli scorsi giorni è stata una palazzina in via Cassia. Qualche giorno prima la visita era stata fatta in un altro immobile destinato allo stesso scopo, stavolta ai parioli. Zone diverse ma classificabili entrambe come Roma ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Maria Gabriella Cernieri Moscatelli è presidentessa dell’associazione Telefono Rosa e, tra le altre cose, il suo lavoro comporta fare sopralluoghi negli edifici messi a disposizione dal Comune diper scopi sociali. L’associazione, che si occupa didi, è alla continua ricerca di immobili da poter utilizzare comeper leche ne hanno necessità. L’ultimo luogo in cui si è recata negli scorsi giorni è stata una palazzina in via Cassia. Qualche giorno prima la visita era stata fatta in un altro immobile destinato allo stesso scopo, stavolta ai parioli. Zone diverse ma classificabili entrambe come...

