"Parla meglio lui di Di Maio". Feltri e il "grottesco caso Suarez": governo preso a pallonate (Di giovedì 24 settembre 2020) La vicenda grottesca di Suarez, calciatore uruguaiano già del Barcellona e ambito dalla Juventus, è stata raccontata ieri da tutti i mezzi di informazione, per cui mi limito a sintetizzarla allo scopo di commentarla. Il giocatore si è sottoposto all'università di Perugia a un esame di italiano necessario per ottenere la nostra cittadinanza. Lo hanno promosso benché non fosse preparato. Come mai? Pare che fosse raccomandato cosicché i professori sono stati di manica larga. Peccato che qualcuno abbia intercettato alcune telefonate dalle quali si è evinto che l'atleta è stato avvantaggiato dalla benevolenza degli esaminatori. Pertanto, l'eroe della pelota alla fine del miniscandalo è stato respinto. Niente cittadinanza e addio contratto con la Juventus che prevedeva uno stipendio di dieci milioni di euro, molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) La vicenda grottesca di, calciatore uruguaiano già del Barcellona e ambito dalla Juventus, è stata raccontata ieri da tutti i mezzi di informazione, per cui mi limito a sintetizzarla allo scopo di commentarla. Il giocatore si è sottoposto all'università di Perugia a un esame di italiano necessario per ottenere la nostra cittadinanza. Lo hanno promosso benché non fosse preparato. Come mai? Pare che fosse raccomandato cosicché i professori sono stati di manica larga. Peccato che qualcuno abbia intercettato alcune telefonate dalle quali si è evinto che l'atleta è stato avvantaggiato dalla benevolenza degli esaminatori. Pertanto, l'eroe della pelota alla fine del miniscandalo è stato respinto. Niente cittadinanza e addio contratto con la Juventus che prevedeva uno stipendio di dieci milioni di euro, molto ...

Digital tax, Gentiloni: meglio una soluzione unica europea che tante nazionali

(Teleborsa) - È preferibile una tassazione europea a tante nazionali quando si parla di digital tax. È la posizione espressa dal Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni nel corso di un'au ...

