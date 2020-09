Net Insurance e BPPB con Plick | il sistema di pagamento del sinistro diventa digitale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue all’insegna dell’innovazione la partnership strategica tra Nete Banca Popolare di Puglia e Basilicata finalizzata alla distribuzione dei prodotti assicurativi della compagnia tramite la rete vendita della Banca. A partire da settembre, i clienti sottoscrittori dell’offerta Net, in caso di, potranno ricevere direttamente l’importo concordato per la liquidazione tramite, l’innovativo servizio diin mobilità – brevettato dalla FinTech PayDo – che invia denaro mediante il solo utilizzo di WhatsApp, Sms o e-mail ricevendo immediata notifica sul proprio smartphone. (Foto: by rawpixel on Unsplash)