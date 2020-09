Marchisio e il futuro alla Juventus: «Vedremo se ci sarà l’occasione» (Di giovedì 24 settembre 2020) Claudio Marchisio ha parlato della possibilità di ritornare alla Juventus in un’altra veste Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Fanpage ha parlato di un suo possibile ritorno in bianconero in futuro con un ruolo dirigenziale. «La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993. Ritorno? Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Claudioha parlato della possibilità di ritornarein un’altra veste Claudio, ex calciatore della, in una intervista a Fanpage ha parlato di un suo possibile ritorno in bianconero incon un ruolo dirigenziale. «Laè stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993. Ritorno?inse ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi». Leggi su Calcionews24.com

