Juventus, Ramsey: “Con Pirlo sono arrivate nuove idee. Ora ci divertiamo” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Quando ci alleniamo ci divertiamo, i lavori sono duri ma ci danno grandi soddisfazioni e abbiamo cominciato bene e con il nuovo allenatore e il nuovo staff sono arrivate anche nuove idee“. Così Aaron Ramsey parla dell’approccio del nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo in seguito ad una delle sedute alla Continassa. “Siamo partiti bene con il primo match, ora dobbiamo continuare in questa direzione – ha proseguito il centrocampista gallese ai microfoni di Sky Sport – La Juve è sempre stata ricca di grandi giocatori e quest’anno ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e avrà la possibilità di giocare, sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Quando ci alleniamo ci divertiamo, i lavoriduri ma ci danno grandi soddisfazioni e abbiamo cominciato bene e con il nuovo allenatore e il nuovo staffanche“. Così Aaronparla dell’approccio del nuovo allenatore della, Andreain seguito ad una delle sedute alla Continassa. “Siamo partiti bene con il primo match, ora dobbiamo continuare in questa direzione – ha proseguito il centrocampista gallese ai microfoni di Sky Sport – La Juve è sempre stata ricca di grandi giocatori e quest’anno ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e avrà la possibilità di giocare,sicuro che ognuno aiuterà la squadra a ...

