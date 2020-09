Juventus, Moggi su Suarez: “Non interessava, la prima scelta è sempre stata Dzeko” (Di giovedì 24 settembre 2020) Come buon costume vuole nel panorama sportivo italiano, se c’è qualcosa che quadra poco nel dubbio si mette la Juventus nel mezzo a prescindere. Anche in questo caso, sebbene i bianconeri siano, carte alla mano, non indagati nè coinvolti in altra maniera, la stampa è pronta mettere le mani su un ipotetica (e azzardo fantasiosa) Calciopoli-bis. Il caso Suarez non vedrebbe nemmeno il diretto interessato coinvolto, ma è già partita la caccia alla “sanzione per la Juventus”. Qualcuno che di sanzioni e illeciti ne sa qualcosa è sicuramente Luciano Moggi, che nella questione Calciopoli è stato tra i principali condannati. L’ex-DG bianconero ha voluto mettere il focus sulle intenzioni della Vecchia Signora per quanto riguarda l’attaccante. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Come buon costume vuole nel panorama sportivo italiano, se c’è qualcosa che quadra poco nel dubbio si mette lanel mezzo a prescindere. Anche in questo caso, sebbene i bianconeri siano, carte alla mano, non indagati nè coinvolti in altra maniera, la stampa è pronta mettere le mani su un ipotetica (e azzardo fantasiosa) Calciopoli-bis. Il casonon vedrebbe nemmeno il diretto interessato coinvolto, ma è già partita la caccia alla “sanzione per la”. Qualcuno che di sanzioni e illeciti ne sa qualcosa è sicuramente Luciano, che nella questione Calciopoli è stato tra i principali condannati. L’ex-DG bianconero ha voluto mettere il focus sulle intenzioni della Vecchia Signora per quanto riguarda l’attaccante. LEGGI ...

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi: “Il caso Suarez? Diciamo le cose come stanno, Suarez non è mai inte ...

Nella torbida vicenda legata all’esame-farsa di Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia si aggiunge un nuovo capitolo che comincia a far emergere qualche preoccupazione in casa della Juven ...

