Highlights ottobre 2020 Boing tv

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 24 settembre 2020)CHALLENGE – SFIDE IN FAMIGLIA LA NUOVA PRODUZIONE ORIGINALE DIIN PRIMA TV ASSOLUTA Dal martedì al venerdì, alle 19.50 Prosegue l’appuntamento con l’ultimo game show targato(canale 40 del DTT)CHALLENGE – Sfide in famiglia. Il gameshow in Prima Tv assoluta sul canale è prodotto dae da Lucky Road Productions. L’appuntamento è dal martedì al venerdì, alle 19.50. Alla conduzione del programma Tommaso Cassissa, amatissimo YouTuber che in breve tempo, grazie al suo umorismo, creatività ed energia, ha raggiunto un successo straordinario tra i giovanissimi. Il nuovo game show divedrà coinvolte 24 famiglie provenienti da tutta Italia che ogni ...