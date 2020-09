Galli su Contagi a Scuola | Bambini si Infettano Meno

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il professor Massimoha presentato a Castiglione D’Adda i risultati della della rilevazione di massa fatta in passato in una delle zone più colpite dal Covid-19. “A Castiglione abbiamo testato 4150 persone su 4600 abitanti. Il risultato è chedi un quarto dei cittadini si sono infettati” spiega. “Ma, soprattutto, qui se andiamo a vedere …

A Castiglione D’Adda, nel Lodigiano, il professor Massimo Galli ha presentato i dati della rilevazione di massa per gli anticorpi anti-covid 19 eseguita con test rapido pungidito, voluta e effettuata ...Non siamo di fronte allo spettro di un nuovo lockdown, che pure sembra aggirarsi per alcuni paesi europei, in particolare la Spagna, dove la situazione rischia di diventare molto preoccupante. Ma l’au ...