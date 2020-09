Esame Suarez, l’esaminatore Rocca: “Coniugava correttamente i verbi” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Quel riferimento al fatto che Suarez parlasse solo per verbi all’infinito non corrisponde a quello che abbiamo constatato. Non l’ho sentito solo con le mie orecchie, gli esaminatori sono sempre in due, e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugare correttamente i verbi”. Lo ha detto Lorenzo Rocca, l’esaminatore della prova di Luis Suarez secondo quanto riportato da La Stampa. Sulle risposte che gli sono state fornite in anticipo invece: “Ci sono esempi di materiale d’Esame tranquillamente disponibili online. Perché ho suggerito di dargli tutti 3? Era l’unico modo per consentire al sistema informatico di generare il certificato. Ci volevamo portare avanti con il lavoro. Cioè volevamo preparare in anticipo il certificato per ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Quel riferimento al fatto cheparlasse solo per verbi all’infinito non corrisponde a quello che abbiamo constatato. Non l’ho sentito solo con le mie orecchie, gli esaminatori sono sempre in due, e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugarei verbi”. Lo ha detto Lorenzo, l’esaminatore della prova di Luissecondo quanto riportato da La Stampa. Sulle risposte che gli sono state fornite in anticipo invece: “Ci sono esempi di materiale d’tranquillamente disponibili online. Perché ho suggerito di dargli tutti 3? Era l’unico modo per consentire al sistema informatico di generare il certificato. Ci volevamo portare avanti con il lavoro. Cioè volevamo preparare in anticipo il certificato per ...

