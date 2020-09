Coronavirus | scuola | distribuite 135 mln mascherine al 16 settembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Al 16, erano stati già distribuiti negli istituti scolastici italiani 135 milioni dichirurgiche: in media 9,5 milioni al giorno per adulti e ragazzi e 1,7 mln per bambini. E' quanto emerge dai dati online sullechirurgiche e il gel igienizzante distribuiti nei 18.936 istituti scolastici dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Il commissario ha anche consegnato agli istituti 602mila litri di gel igienizzante. "Si tratta di un ulteriore passo per garantire la massima trasparenza e per fare chiarezza sui numeri reali relativi alla distribuzione die gel igienizzante nelle scuole", ha commentato Arcuri. "Tutti i cittadini potranno da oggi verificare l'esatta situazione nei singoli istituti mettendo finalmente ...