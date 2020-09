StraNotizie : Cento volontari saranno contagiati intenzionalmente con il virus - cronaca_news : Cento volontari saranno contagiati intenzionalmente con il virus -

Sarà una sorta di Colosseo, con il coronavirus al posto dei leoni. Un centinaio di volontari a Londra entrerà in un’arena protetta per battersi a tu per tu con Sars-Cov-2. Riceveranno prima uno dei va ...Volontari sani deliberatamente infettati con il nuovo coronavirus per testare l'efficacia dei vaccini sperimentali contro Covid-19. La Gran Bretagna ha intenzione di ospitare i primi "human challenge ...