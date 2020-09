Atp 500 Amburgo 2020 | programma e orari di venerdì 25 settembre | con Tsitsipas

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di venerdì 25, per quanto concerne l’Atp 500 di. In campo Stefanos, testa di serie numero due, il quale dovrà vedersela con l’insidioso Dusan Lajovic, abile sul rosso. Di seguito lazione. CENTER COURT dalle ore 11.30 – (4) Bautista Agut vs (5) Rublev a seguire – Lajovic vs (2)a seguire – Humbert vs Ruud/Fognini non prima delle ore 18.30 – (LL) Bublik vs Garin COURT M 1 non prima delle ore 16.30 – Dodig/Pavic vs Koolhof/Mektic