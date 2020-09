Antipasti gourmet dal sapore autunnale | per abbracciare la stagione

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un piccolo elenco di ricette facili e veloci da preparare con i prodotti di, per portare a tavola l’autunno. Pizze, pizzette, focacce, crostini, flan e tortini con cavolfiore, funghi, uva, carciofi, fichi. Da servire come antipasto o per stuzzicare all’aperitivo. O, perché no, per una merenda sul prato… finché il tempo lo consente. Tortino di carciofi e topinambur affumicato Il tortino di carciofi e topinambur affumicato (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Un antipasto con carattere, a base di carciofi, patate, topinambur, scamorza affumicata, uova e parmigiano. Buono anche se di certo non dieteticoVai alla ricetta Crostini con crema di caprino e fichi Crostini con crema di caprino e fichi. La ricetta di Sano & Leggero Cosa c’è di più settembrino ...