Amazon Prime Day 2020: ecco la data e tutte le informazioni di cui hai bisogno (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Amazon Prime day si farà! L’evento era stato rimandato dal tradizionale mese di luglio a causa della pandemia. Il gigante dell’e-commerce non ha ancora confermato ufficialmente ma da come suggeriscono alcune email interne che sono trapelate ieri, il Prime Day di Amazon si terrà negli Stati Uniti il 13 e il 14 Ottobre 2020. E’ molto probabile che le stesse date saranno valide anche per l’Italia. Prime Day 13 e 14 Ottobre 2020 La notizia è stata diffusa online grazie alla mai inviata ai dipendenti di Amazon in cui è stato evidenziato che nel periodo tra il 13 e il 20 ottobre non saranno accolte richieste di ferie. Amazon ufficialmente non si sbilancia molto, limitandosi ad ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) L’day si farà! L’evento era stato rimandato dal tradizionale mese di luglio a causa della pandemia. Il gigante dell’e-commerce non ha ancora confermato ufficialmente ma da come suggeriscono alcune email interne che sono trapelate ieri, ilDay disi terrà negli Stati Uniti il 13 e il 14 Ottobre. E’ molto probabile che le stesse date saranno valide anche per l’Italia.Day 13 e 14 OttobreLa notizia è stata diffusa online grazie alla mai inviata ai dipendenti diin cui è stato evidenziato che nel periodo tra il 13 e il 20 ottobre non saranno accolte richieste di ferie.ufficialmente non si sbilancia molto, limitandosi ad ...

AmazonRetweet : RT @Ultimoprezzo: Le indiscrezioni sulla nuova data di #Amazon Prime Day si infittiscono: ecco le ipotesi più probabili - Ultimoprezzo : Le indiscrezioni sulla nuova data di #Amazon Prime Day si infittiscono: ecco le ipotesi più probabili - laMimmi137 : RT @imasunshish: comunque, volevo dirvi che d'ora in poi, per la FIMI e per le varie certificazioni, varranno anche tutte le opzioni di Ama… - imasunshish : comunque, volevo dirvi che d'ora in poi, per la FIMI e per le varie certificazioni, varranno anche tutte le opzioni… -