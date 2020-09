Val d’Aosta, dopo la condanna e la sospensione Rollandin torna in consiglio. Lega prima, ma Pd pronto ad allearsi con gli autonomisti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il ritorno di Augusto Rollandin. Alle Regionali in Val d’Aosta la lista creata dall’ex governatore, Pour l’Autonomie, supera lo sbarramento e col 6,36% entra in consiglio regionale. Soprannominato l’Imperatore, sei volte presidente della Regione tra il 1984 e il 2017 e storico leader dell’Union Valdôtaine, il partito autonomista da sempre egemone, Rollandin era l’unico candidato valdostano inserito nella lista dei candidati cosiddetti “impresentabili” della commissione Antimafia. Protagonista di numerose vicende giudiziarie, Rolandin è stato condannato nel 2019 in primo grado per corruzione a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Era stato dunque sospeso da consigliere regionale nella passata legislatura, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il ritorno di Augusto. Alle Regionali in Val d’Aosta la lista creata dall’ex governatore, Pour l’Autonomie, supera lo sbarramento e col 6,36% entra inregionale. Soprannominato l’Imperatore, sei volte presidente della Regione tra il 1984 e il 2017 e storico leader dell’Union Valdôtaine, il partito autonomista da sempre egemone,era l’unico candidato valdostano inserito nella lista dei candidati cosiddetti “impresentabili” della commissione Antimafia. Protagonista di numerose vicende giudiziarie, Rolandin è statoto nel 2019 in primo grado per corruzione a 4 anni e 6 mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Era stato dunque sospeso da consigliere regionale nella passata legislatura, come ...

