USA, Trump: "Limiti a tutele legali lunga data per giganti del web" (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Modificare il Communications Decency Act del 1996 che, nella sezione 230, prevede un'ampia libertà per le piattaforme Internet nonché una tutela legale in relazione alle azioni degli utenti. È quanto prevede il disegno di legge che – secondo quanto annuncia il Wall Street Journal – il Dipartimento di Giustizia Usa presenterà oggi al Congresso. Al centro della proposta vi è una limitazione delle tutele legali previste per società come Facebook, Google, Twitter e Alphabet, volta a incoraggiare le piattaforme online ad assumersi la responsabilità di quanto pubblicato dagli utenti affrontando attivamente eventuali comportamenti illeciti. Inoltre, in base a tale modifica normativa, non verrebbero più offerte tutele legali alle ...

